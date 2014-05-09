亚洲橡胶：TOCOM期胶创五周来最大单周跌幅，受泰国售胶计划打压

“我认为橡胶生产国目前在支撑胶价方面没有更多办法。”东京Yutaka Shoji Co分析师Gu Jiong称。

“如果中国轮胎生产企业开始补充新库存，可能是在今年下半年以后，那么胶价可能反弹。但这要看轮胎生产企业，而不是橡胶生产国。”