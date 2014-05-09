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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 16:46 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶创五周来最大单周跌幅，受泰国售胶计划打压

“我认为橡胶生产国目前在支撑胶价方面没有更多办法。”东京Yutaka Shoji Co分析师Gu Jiong称。

“如果中国轮胎生产企业开始补充新库存，可能是在今年下半年以后，那么胶价可能反弹。但这要看轮胎生产企业，而不是橡胶生产国。”

目前没有迹象显示国际橡胶联盟(IRCo)将出手干预支撑胶价，交易员指称这是由于缺乏资金。

新加坡商品交易所6月橡胶合约 最新报每公斤164.50美分，下跌1.60美分。TSR20合约持于2009年中期以来最低位附近。

上海期货交易所主力9月合约 收低1.78%，报每吨13,770元人民币。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 张若琪/于春红; 审校 张涛)
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