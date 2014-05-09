中国债市：利率互换稳中略跌，料短期低位震荡的概率较大

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透上海5月9日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五稳中略走低，长端品种稍明显。市场人士指出，相较今日现券市场行情波澜起伏，IRS相对平静，虽然宽松资金面一如既往，且通胀数据走低令宽松预期再起，整体推动其走势仍继续下探，但幅度甚微，因前期已经累积过多跌幅。
“IRS没有现券这么猛，稍微下了一点，长端多点，之前就下过很多了,下不去了，基本还在昨天的位置吧，”上海一银行交易员称，现在来看，IRS和现券的利差处在相对高位。
与风起云涌的现券相比，中国银行间资金市场周五表现略显淡静，主要回购 CNREPO=CFXS 加权利率仅窄幅波动，三个月shibor继续走低，跌幅则较上日略收窄。
上海另一银行交易员则认为，从今天的现券市场来看，市场对5月份整个的流动性都不担心了，而且今日公布的通胀数据又令部分机构的宽松预期继续发酵，而短期又不存在刺激上行的因素，估计维持震荡的概率较大。
中国4月CPI同比涨幅降至2%下方的18个月低点，主要是受鲜菜和猪肉价格下跌推动。分析人士认为这些因素皆难以持续，预计未来CPI仍将在2-2.5%之间徘徊，使得目前略偏宽松货币政策得以延续更长时间。。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.4540/3.5720 3.5867/3.6620 3.7438/3.8125 3.8590/3.9500 3.8773/4.1393
上日 3.5000/3.6100 3.6275/3.7150 3.8300/3.9163 3.9825/4.0725 3.9975/4.2750
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变动 -0.0460/-0.0380 -0.0408/-0.0530 -0.0862/-0.1038 -0.1235/-0.1225 -0.1202/-0.1357
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。