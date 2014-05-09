中国债市：利率互换稳中略跌，料短期低位震荡的概率较大

路透上海5月9日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五稳中略走低，长端品种稍明显。市场人士指出，相较今日现券市场行情波澜起伏，IRS相对平静，虽然宽松资金面一如既往，且通胀数据走低令宽松预期再起，整体推动其走势仍继续下探，但幅度甚微，因前期已经累积过多跌幅。

“IRS没有现券这么猛，稍微下了一点，长端多点，之前就下过很多了,下不去了，基本还在昨天的位置吧，”上海一银行交易员称，现在来看，IRS和现券的利差处在相对高位。

与风起云涌的现券相比，中国银行间资金市场周五表现略显淡静，主要回购 CNREPO=CFXS 加权利率仅窄幅波动，三个月shibor继续走低，跌幅则较上日略收窄。

上海另一银行交易员则认为，从今天的现券市场来看，市场对5月份整个的流动性都不担心了，而且今日公布的通胀数据又令部分机构的宽松预期继续发酵，而短期又不存在刺激上行的因素，估计维持震荡的概率较大。

中国4月CPI同比涨幅降至2%下方的18个月低点，主要是受鲜菜和猪肉价格下跌推动。分析人士认为这些因素皆难以持续，预计未来CPI仍将在2-2.5%之间徘徊，使得目前略偏宽松货币政策得以延续更长时间。。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4540/3.5720 3.5867/3.6620 3.7438/3.8125 3.8590/3.9500 3.8773/4.1393

上日 3.5000/3.6100 3.6275/3.7150 3.8300/3.9163 3.9825/4.0725 3.9975/4.2750

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变动 -0.0460/-0.0380 -0.0408/-0.0530 -0.0862/-0.1038 -0.1235/-0.1225 -0.1202/-0.1357

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。