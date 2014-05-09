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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 17:36 BJT

欧洲个股：奥迪执行长称考虑扩大汽车产品种类，包括开发Q8 SUV

路透慕尼黑5月9日 - 德国高端汽车制造商奥迪 执行长Rupert Stadler称，考虑扩大大型车产品种类，并可能开发一款定位高于Q7的加大型运动型车(SUV)。

“我们想扩大高端产品，”Stadler周四晚间在一场活动中对记者表示。“我们正在讨论Q8车型。”

不久之前，竞争对手宝马 刚宣布了打造新款X7 SUV的计划，以因应消费者需求，提供一款有三排座椅的越野车。

Stadler进一步表示，奥迪希望增加中型轿车产品，目前该档只有A6车型。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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