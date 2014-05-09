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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 17:52 BJT

路透基点：亚洲水泥(中国)控股公司考虑发起2.5亿美元定期贷款--TRLPC

路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，亚洲水泥(中国)控股公司正考虑发起一笔约2.5亿美元的五年期定期贷款。

消息人士称，约八家银行在组团竞标这宗交易。

亚洲水泥(中国)控股公司4月16日宣布，同意收购四川兰丰水泥有限公司100%股权，估计作价10亿元人民币(1.61亿美元)。

亚洲水泥(中国)控股公司的非全资子公司四川亚东水泥有限公司参与该买卖协议。

公告称，收购资金将来自于公司内部资源和/或银行借款。

亚洲水泥(中国)控股公司从事水泥、混凝土和相关产品的生产和销售。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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