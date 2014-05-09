路透基点：亚洲水泥(中国)控股公司考虑发起2.5亿美元定期贷款--TRLPC

路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，亚洲水泥(中国)控股公司正考虑发起一笔约2.5亿美元的五年期定期贷款。

消息人士称，约八家银行在组团竞标这宗交易。

亚洲水泥(中国)控股公司的非全资子公司四川亚东水泥有限公司参与该买卖协议。

公告称，收购资金将来自于公司内部资源和/或银行借款。