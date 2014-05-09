更新版 1-巴西个股：淡水河谷镍矿项目污水外泄，喀里多尼亚政府将究责

(新增新喀里多尼亚地方政府声明)

路透悉尼5月9日 - 喀里多尼亚南部地方政府周五表示，针对淡水河谷 镍生产地污水外泄所造成的环境损害，已经展开法律程序。

淡水河谷此前发表声明称，外泄的污水具有一定酸性，但之后在附近河流和海洋进行的测试结果显示，水质已恢复正常。

淡水河谷此前表示，由于发生污水外泄，已将在新喀里多尼亚（New Caledonia）的镍生产暂停80%，并计划在周五稍晚全部关闭。受此消息提振，镍价跳涨近6%。目前尚未能立即连络上淡水河谷发言人置评。

喀里多尼亚南部地方政府在一份声明中指出，已根据环保法规展开法律程序；此前污水外泄造成约1,000条鱼死亡，并且发出禁止游泳及钓鱼命令。

地方政府并未说明何时可能准许淡水河谷复工，但称受污染部分仅局限于一条河流。

淡水河谷称，受停工影响的工人达3,500人，其中1,300为公司员工，其余为外包工人。

此消息增强了伦敦期镍的看涨气氛。此前在印尼矿石出口禁令引发的供应忧虑下，期镍年内已累计跳涨逾47%。LME三个月期镍 上扬5.7%至每吨20,500美元的26个月新高。