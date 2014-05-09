更新版 1-巴西个股：淡水河谷镍矿项目污水外泄，喀里多尼亚政府将究责

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(新增新喀里多尼亚地方政府声明)
路透悉尼5月9日 - 喀里多尼亚南部地方政府周五表示，针对淡水河谷 镍生产地污水外泄所造成的环境损害，已经展开法律程序。
淡水河谷此前发表声明称，外泄的污水具有一定酸性，但之后在附近河流和海洋进行的测试结果显示，水质已恢复正常。
淡水河谷此前表示，由于发生污水外泄，已将在新喀里多尼亚（New Caledonia）的镍生产暂停80%，并计划在周五稍晚全部关闭。受此消息提振，镍价跳涨近6%。目前尚未能立即连络上淡水河谷发言人置评。
喀里多尼亚南部地方政府在一份声明中指出，已根据环保法规展开法律程序；此前污水外泄造成约1,000条鱼死亡，并且发出禁止游泳及钓鱼命令。
地方政府并未说明何时可能准许淡水河谷复工，但称受污染部分仅局限于一条河流。
淡水河谷称，受停工影响的工人达3,500人，其中1,300为公司员工，其余为外包工人。
此消息增强了伦敦期镍的看涨气氛。此前在印尼矿石出口禁令引发的供应忧虑下，期镍年内已累计跳涨逾47%。LME三个月期镍 上扬5.7%至每吨20,500美元的26个月新高。
中国及日本的镍金属买家正在努力寻找原料供应，因镍价飙升及供应短缺的担忧，使市场对精炼镍及长期镍矿石合同的需求双双上升。 (完) (编译 许娜/张明钧; 审校 高琦/蔡美珍)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。