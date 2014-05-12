重温稿-台湾货币市场：临周末票量升高需求扬，下周短率料可稳于现行水位

* 周五资金需求上扬，发票量升

* 银行间短率大致平稳

* 估计下周游资仍多，但利率应持稳不变

记者 高洁如

路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周五变化不大，仍然在低位游移。虽然临周末市场的资金需求上扬，发票量上升，但银行间拆借利率平稳，成交虽活络一些，但并未推升短率走扬。

展望下周，他们表示，时序进入5月中旬，资金预料仍将宽裕。只不过因目前利率已在低水位，此外，5月底的报税的紧缩因素仍值得留意，因此估计下周资金供给/需求方将取得利率维持此间水位的共识。

〞钱太多，我们还是有做出去一点。今天利率低于昨天，因为太高了对方也不想拿，〞一位大型公营银行交易员说。

此外，他们表示，央行在密切控制市场资金变化，各银行的超额准备都在控制之下，若银行的资金过多，央行不会坐视不管，将以短天期存单冲销方式回收资金，这可能令银行对短期产品的收益率更为要求。

台湾央行周四代财政部标售的28天期国库券截标利率在0.319%，且仅标出245亿台币，大出市场意料之外。

5月底是缴税季节，最早6月初银行即有税款将入库。根据银行估计，去年的营所税总金额约1,500-1,800亿台币，初估最早将在6月3日缴回台银，是本提存期的最后一日；个人综合所得税的委取、信用卡扣款则将落于6月中旬。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，亦同上日；一周拆款利率区间则在0.38-0.43%，上日在0.380-0.450%。

**短票发行较大但仍不足到期量**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，今日虽然短票发行较大，但市场的成交利率仍然稳于0.58-0.59%不变。至于台电继上日发行短票之后，今日并未持续发行，今日公营的中油公司发行72亿台币的157天期短票，利率在0.683-0.685%。这利率走向相较先前也没有变化。

前述票券商交易员也预期，经过今日之后，下周的短票市场将恢复清淡的局面，目前市场钱多但票量少的现况不会扭转。不过由于目前利率已低，并不预期下周利率有再走低的可能性。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，以0.58%为多，大致同于上日。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，亦同上日。

台湾央行共发行1,099亿台币存单。与今日存单到期金额1,100亿相较，存单发行余额减1亿。

下周央行存单到期总额为1兆728.7亿台币，到期情况分别为周一为2,083.7亿台币；周二944亿台币；周三788亿台币；周四3,330亿台币；周五3,583亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为负93亿台币，至周日累计超额准备为9亿台币、加计前期1%的超额准备为676亿台币。

**债券RP利率续向区间低档靠拢**

债券市场附买回(RP)利率则持续向区间低档靠拢。交易员称，今日有245亿台币国库券交割，此外，仍有部分投信赎回，令资金分配略有不均，惟无碍调度，到期续做利率往区间低档调整。

展望下周，他们表示，周三预计有300亿台币的10年增额公债将发行，且因逢月中例行资金需求日，预料分配不均的状况不易改善。不过整体资金供给相当充沛，且券源短少状况难改，利率料将持平于既有区间。

“有部分基金赎回，但量还好，虽然不均，但依然不缺钱。”一证券商交易员说。

另一大型票券商交易员则称，今日投信赎回已较上日明显减少，由于缺券状况依旧，下周利率应该会持稳。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.55%已稀缺；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，0.65%亦稀缺。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。

今日除国库券交割外，尚有台新金控 旗下台新银行金融债20亿台币及泰谷光电 可转债10亿台币交割。