马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油涨势收高，但马币走强抑制升势

"价格处于窄幅区间，成交量较低。投资者希望看到下周的马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据后再做决定。"一位驻马来西亚的交易员补充道。

指标7月棕榈油合约 今日收高0.5%，报每吨2,576马币(798美元)。价格区间在2,552-2,593林吉特。

总成交量在31,962口，低于35,000口的均值，因一些投资者选择旁观。

路透市场分析师王涛称，技术图表显示，棕榈油合约的看跌目标位仍在2,519林吉特，因在2,572林吉特附近的盘整可能已经完成。

在马来西亚棕榈油总署下周一的行业报告出炉前，市场人士本周亦避免风险押注。报告中将给出4月棕榈油库存、产量和出口的细节。

路透调查周四显示，4月马来西亚棕榈油库存可能会小幅升至三个月高位170万吨，产量或创下去年12月以来最高。(完)

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