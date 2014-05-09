东南亚股市：菲律宾股市因标普上调评级而触及11个月高位，泰股下跌

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
根据汤森路透和交易所数据，日内有7.58亿菲律宾披索(1,720万美元)外资净流入该国股市，为逾一周来最高水平。
曼谷方面，海外投资者进一步削减持仓，泰国股市 收低0.1%，本周下跌3.1%，在东南亚股市中表现第二差。越南股市 本周大幅下挫6.2%，表现最差。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 419.16 1.21 +0.29 +7.93 388.37
新加坡 3252.13 4.44 +0.14 +2.67 3167.43
马来西亚 1866.72 3.88 +0.21 -0.01 1866.96
泰国 1377.37 -1.65 -0.12 +6.06 1298.71
印尼 4898.14 37.25 +0.77 +14.60 4274.18
菲律宾 6847.26 82.05 +1.21 +16.26 5889.83
越南 542.46 15.37 +2.92 +7.50 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 张涛)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。