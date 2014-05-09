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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 19:10 BJT

东南亚股市：菲律宾股市因标普上调评级而触及11个月高位，泰股下跌

根据汤森路透和交易所数据，日内有7.58亿菲律宾披索(1,720万美元)外资净流入该国股市，为逾一周来最高水平。

曼谷方面，海外投资者进一步削减持仓，泰国股市 收低0.1%，本周下跌3.1%，在东南亚股市中表现第二差。越南股市 本周大幅下挫6.2%，表现最差。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 419.16 1.21 +0.29 +7.93 388.37

新加坡 3252.13 4.44 +0.14 +2.67 3167.43

马来西亚 1866.72 3.88 +0.21 -0.01 1866.96

泰国 1377.37 -1.65 -0.12 +6.06 1298.71

印尼 4898.14 37.25 +0.77 +14.60 4274.18

菲律宾 6847.26 82.05 +1.21 +16.26 5889.83

越南 542.46 15.37 +2.92 +7.50 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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