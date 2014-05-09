香港新股：中国北车下周一开始招股，拟IPO筹资高至113亿港元

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港5月9日 - 轨道交通装备制造商和解决方案供应商--中国北车股份 周五宣布在香港的首次公开发行(IPO)计划，该公司拟发行18.212亿股H股，筹资高至113亿港元。
当中九成的H股股份将作国际配售，一成于香港作公开发售，招股价区间为每股5-6.2港元，下周一（12日）开始招股，预计5月22日开始买卖，H股股份编号为＂6199＂。
中国北车已引入三名基础投资者，包括东风资产管理有限公司、晋西车轴 及华隆（香港）有限公司。这些基础投资者已同意以股份发行价，分别认购等值约4,000万美元、3,000万美元及3,000万美元的股份。
该公司2013年净利润为42.26亿元人民币，按年幅增长17.9%。截至2014年3月31日止三个月，纯利增加18.0%至约9亿元。而毛利率为20.6%，较2013年同期增加5.3个百分点。
中国北车拟将集资所得用于新产业及现代服务业务相关项目、采购焊接机器人及高速横梁龙门加工中心等设备、投资海外研发、制造及维修设施等用途。
瑞银、中国国际金融香港及麦格理担任是次全球发行的联席保荐人。
中国北车A股今天收低1.5%，报4.61元人民币。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。