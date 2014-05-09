中国反腐：中纪委内部负责金融领域监督的官员涉嫌严重违纪违法被查

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透北京5月9日 - 中国反腐败继续清理着反腐机构内部死角。中央纪委监察部网站周五晚间发布消息称，中纪委第四纪检监察室主任魏健涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
根据中纪委网站内部机构介绍，中纪委第四纪检监察室主要负责监督检查金融口单位党风廉政建设情况，核查相关违法违纪案件等。
先前公布涉嫌严重违法违纪的山西省人大常委会副主任金道铭，曾长期任职于中纪委机关，加上此番的魏健，显示反腐败继续清理着反腐机构内部的死角。
中央纪委书记王岐山此前表示，要对发生重大腐败案件和不正之风长期滋生蔓延的地方、部门和单位，实行“一案双查”，既要追究当事人责任，又要追究相关领导责任。
中共十八大以来，在中央强调“老虎苍蝇一起打”的反腐行动中，不断有中央和地方官员落马，其中省部级官员已超过20人，包括原国资委主任蒋洁敏、原国家发改委副主任刘铁男等；而国企高层因严重违纪违法而接受调查的亦是层出不穷，其中包括上月爆出的华润集团董事长宋林。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。