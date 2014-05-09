国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至五周低点，受供给低迷拖累

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透首尔5月9日 - 亚洲柴油裂解价差周五跌至五周低点，交易员表示地区需求仍旧低迷，但供给却充足。
在中国等主要消费国的消费总体放缓的背景下，需求预计仍将不旺。与此同时，从亚洲至其它地区的套利窗口关闭，裂解价差预计仍将承压。周五柴油裂解价差下降0.28美元至每桶17.34美元。
不过新加坡现货窗口的交易帮助遏制了裂解价差的进一步下滑，一位交易员表示，这反映了穆斯林斋月前的中东需求。
据业界消息，台湾中油以FOB价每桶较新加坡报价贴水2美元的价格，向Winson出售约9万桶含硫1%的柴油，船期为6月。未能立即向卖家或买家确认。
这要比前一次交易的价格低，当时中油出售15万桶同级别的5月船货，贴水约为1.6美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。