国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至五周低点，受供给低迷拖累

路透首尔5月9日 - 亚洲柴油裂解价差周五跌至五周低点，交易员表示地区需求仍旧低迷，但供给却充足。

在中国等主要消费国的消费总体放缓的背景下，需求预计仍将不旺。与此同时，从亚洲至其它地区的套利窗口关闭，裂解价差预计仍将承压。周五柴油裂解价差下降0.28美元至每桶17.34美元。

不过新加坡现货窗口的交易帮助遏制了裂解价差的进一步下滑，一位交易员表示，这反映了穆斯林斋月前的中东需求。

据业界消息，台湾中油以FOB价每桶较新加坡报价贴水2美元的价格，向Winson出售约9万桶含硫1%的柴油，船期为6月。未能立即向卖家或买家确认。

这要比前一次交易的价格低，当时中油出售15万桶同级别的5月船货，贴水约为1.6美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻