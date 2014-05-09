《综述》中国国务院发布资本市场新“国九条”，但远水难解近渴

* 国务院发布促进资本市场发展新“国九条”

* 强调发展多层次股票市场，培育私募市场

* 继续扩大资本市场开放

* 着眼中长期制度建设，远水难解近渴

作者 张晓翀

路透北京5月9日 - 中国国务院周五发布促进资本市场发展的新“国九条”，为资本市场划定改革方向。不过分析人士认为，中长期的制度建设固然重要，但针对眼下股市低迷，市场信心不足，似乎有些远水难解近渴。

他们指出，国务院的文件都是有利于中国资本市场的制度完善和培育良好市场环境的纲领性政策，但实际上现在中国股市最大的问题是融资难以形成财富效应的问题，股市难以形成一个良性的循环，中小投资者不再对未来的市场有信心。

“大而全，主要是从中长期的制度设计角度出发的，实际上就是针对眼下的股市低迷，包括信心不足，还是不太有提振信心的效果。”中国国际经济交流中心研究员张茉楠表示。

她并认为，现在中国股市最大的问题是融资难以形成财富效应，如果股市没有财富效应，企业将很难在市场中得到融资，中小投资者也将慢慢对市场的未来失去信心，最终难以形成一个良性的循环，而失去其资源配置的功能。

中国政府网发布的国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见共九条，包括发展多层次股票市场、规范发展债券市场、培育私募市场、推进期货市场建设以及扩大资本市场开放等，并明确提出到2020年，基本形成结构合理、功能完善、规范透明、稳健高效、开放包容的多层次资本市场体系。

西南证券首席策略分析师张刚亦称，意见总体上看表述笼统模糊，而且有些问题是正在解决，有些问题暂时也难以想出有效办法。当前市场关注的一些焦点，在政策执行方面似乎难以有实质性动作。

他认为，目前市场最关心的就是投资者优化回报机制的问题，单针对上市公司分红机制可操作空间有限。从成熟市场的经验看，在市场化改革的大背景下上市公司分红基本取决于上市公司内部治理结构，而非依靠强制性手段规定。

另外对于文件中提到的税收政策也没有太大的操作空间，中国投资者更多的是依靠买卖差价进行获利，现在股票印花税已经是单边征收，即使全免相对股民在二级市场的投资亏损也微乎其微。

中国经济近几年虽然增速放缓，但在全球疲弱的大环境中仍属风景独好。不过作为经济晴雨表的中国股市在过去四年却基本上是“熊冠全球”，令套牢的股民苦不堪言。

**培育私募市场是亮点**

中信证券策略团队报告则指出，从改革方案看，其涉及金融产品、参与机构、对外开放、风险防范，面面俱到，但并未落实细则。其次，从改革目的来看，改革不仅是为了中国资本市场的长期健康发展出发，更隐含了资本市场支持实体经济转型的意义。

中信报告认为，从具体内容来看，基本无超预期内容。股票市场部分，明确提出鼓励市场化并购重组，这可能是推动未来国企改革的重要推手，为中国未来整体经济领域的市场化改革的重要资本市场渠道。

债券市场方面的亮点则是提出地方政府债券制度，这主要是为了逐步缓解地方政府融资平台不可控的隐形风险。

此外，私募市场是国九条中较为重要的内容，也是在3月底国务院常务会议提出促进私募发展后被正式纳入国家层面的改革政策之中，其中较为强调鼓励创投基金支持中小微企业，并允许保险资金投资创投基金，体现了政策层面鼓励支持小微企业的私募发展的决心。

国务院意见明确，建立健全私募发行制度。建立合格投资者标准体系，明确各类产品私募发行的投资者适当性要求和面向同一类投资者的私募发行信息披露要求，规范募集行为。对私募发行不设行政审批，允许各类发行主体在依法合规的基础上，向累计不超过法律规定特定数量的投资者发行股票、债券、基金等产品。

在扩大资本市场开放方面，则将扩大合格境外机构投资者(QFII)、合格境内机构投资者(QDII)的范围，提高投资额度与上限。稳步开放境外个人直接投资境内资本市场，有序推进境内个人直接投资境外资本市场。建立健全个人跨境投融资权益保护制度。

“在符合外商投资产业政策的范围内，逐步放宽外资持有上市公司股份的限制，完善对收购兼并行为的国家安全审查和反垄断审查制度。”意见称。（完）