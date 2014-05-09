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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 20:12 BJT

亚洲橡胶：5月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 194.9 15 196.3 6

* 6月 197.1 97 197.6 25

* 7月 197.7 136 198.7 7

* 8月 199.0 339 199.4 42

* 9月 199.1 1164 200.4 219

*10月 198.3 5052 199.5 733

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 RUB/ASCN。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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