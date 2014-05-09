国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，汽油裂解价差升至六日高位

路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从接近四个月高位的水准下滑，降至两个交易日低点每吨155美元，因亚洲主要石脑油进口方完成一现货采购后，现货交易减少。

台塑石化买入至少10万吨规格未定的石脑油，船期为6月。该船货将用于麦寮年产能293万吨的裂解厂。该公司一周内采购的6月船货增加到至少22万-25万吨。

台塑石化以成本加运费(C&F)较日本报价每吨高出15-16美元的价格买入。

一位交易员表示，台塑石化等一些买家可能很快在6月以液化石油气(LPG)替代部分石脑油。

亚洲汽油裂解价差反弹至六个交易日高点每桶8.30美元，追随布兰特原油走高。

不过整体汽油需求仍不如以前强劲，因买家多数在北亚和越南炼厂维护之前补充了库存。

日本汽油库存两周内增加了112万桶，达到9月以来高位。

壳牌向伊藤忠商事卖出7月上半月的石脑油船货，价格为每吨960美元。(完)

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