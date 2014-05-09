国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，汽油裂解价差升至六日高位

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从接近四个月高位的水准下滑，降至两个交易日低点每吨155美元，因亚洲主要石脑油进口方完成一现货采购后，现货交易减少。
台塑石化买入至少10万吨规格未定的石脑油，船期为6月。该船货将用于麦寮年产能293万吨的裂解厂。该公司一周内采购的6月船货增加到至少22万-25万吨。
台塑石化以成本加运费(C&F)较日本报价每吨高出15-16美元的价格买入。
一位交易员表示，台塑石化等一些买家可能很快在6月以液化石油气(LPG)替代部分石脑油。
亚洲汽油裂解价差反弹至六个交易日高点每桶8.30美元，追随布兰特原油走高。
不过整体汽油需求仍不如以前强劲，因买家多数在北亚和越南炼厂维护之前补充了库存。
日本汽油库存两周内增加了112万桶，达到9月以来高位。
壳牌向伊藤忠商事卖出7月上半月的石脑油船货，价格为每吨960美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。