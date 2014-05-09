国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差升至逾一个月高位，因供给紧张

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透新加坡5月9日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周五延续涨势，至逾一个月高位，交易员表示因供给更趋紧张。
路透数据显示，180-cst燃料油贴水报每吨1.40美元，创下4月4日以来最窄。
交易员表示自西方流入亚洲的燃料油数量本月较低，而且亚洲炼厂处于维护模式，迫使买家支付更高的价格。
在周五新加坡180-cst燃料油现货窗口中，总计有七个报价，均在升水区间，但该级别未有交易达成。
周五唯一的现货交易是维多以每吨590美元的价格，从Gunvor购入2万吨船期为6月4-8日的船货。
Patrick Kulsen的数据显示，5月8日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下跌6%至67.1万吨。(完)
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(编译 王洋; 审校 张涛)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。