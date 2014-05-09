国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差升至逾一个月高位，因供给紧张

路透新加坡5月9日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周五延续涨势，至逾一个月高位，交易员表示因供给更趋紧张。

路透数据显示，180-cst燃料油贴水报每吨1.40美元，创下4月4日以来最窄。

交易员表示自西方流入亚洲的燃料油数量本月较低，而且亚洲炼厂处于维护模式，迫使买家支付更高的价格。

在周五新加坡180-cst燃料油现货窗口中，总计有七个报价，均在升水区间，但该级别未有交易达成。

周五唯一的现货交易是维多以每吨590美元的价格，从Gunvor购入2万吨船期为6月4-8日的船货。

Patrick Kulsen的数据显示，5月8日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下跌6%至67.1万吨。(完)

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