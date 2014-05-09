东欧情势：欧盟对俄制裁名单或将增加大约15人和五家克里米亚公司

路透布鲁塞尔5月9日 - 欧盟外交人士周五表示，欧盟各国大使已原则上同意在对俄制裁名单中增加大约15人和五家克里米亚公司。

外交人士称，最终决定将在周一由欧盟外长们决定，届时将参考周末事态的变化。亲俄罗斯的分离分子周末计划在乌克兰东部举行独立公投。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)