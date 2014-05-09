版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 10日 星期六 02:16 BJT

标题新闻：美国批评俄罗斯总统普京周五到访克里米亚是挑衅行为，重申反对克里米亚并入俄罗斯

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐