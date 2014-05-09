欧洲股市：触及约六年高位后回落，西班牙电信商Telefonica下滑

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数从周四高位回落
* 西班牙电信公司Telefonica第一季获利低于预期，股价挫跌
* 欧洲央行将推出刺激计划的预期令一些交易商仍然看涨欧股
路透伦敦5月9日 - 欧洲股市周五回落，因西班牙电信公司Telefonica 的季报令人失望，打压市场人气，令欧股在上日攀升后回落。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.3%，报1,355.40点，周四曾触及今年峰值1,359.07点，此为约六年来最高水平。
西班牙电信公司Telefonica 第一季净利大跌23%，逊于市场预期，股价劲跌2.6%。
能源服务集团Petrofac 发出盈利警告，股价崩跌15.2%。
McLaren Securities董事总经理Terry Torrison表示，预期欧洲股市未来几个月会缺乏明确的方向，下半年走高，受助于对欧洲央行将推出新举措支撑区内经济复苏的预期。
英国富时100指数 收跌0.36%，报6,814.57点；德国DAX指数 收低0.27%，报9,581.45点；法国CAC-40指数 收低0.66%，报4,477.28点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。