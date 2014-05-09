金属期市：期镍劲涨6%至2012年2月来最高，因供应忧虑

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 巴西淡水河谷称暂停位于新喀里多尼亚的镍矿的营运
* 期镍本年迄今劲涨44%
* 中国国内铜市仍然紧张
路透伦敦5月9日 - 期镍价格周五触及逾两年来最高，因对供应不足的忧虑挥之不去，巴西淡水河谷暂停在新喀里多尼亚的镍矿的营运，令忧虑加重。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 急升6%，至每吨20,500美元的日内高位，此为2012年2月来最高水平。
之后缩减升幅，期镍收报每吨19,905美元，周四收报19,400美元。
期镍价格本年迄今劲涨44%。
印尼实施矿石出口禁令后，期镍价格自1月迄今积累动能。一些市场人士原本预期印尼会放松禁令，但已证实印尼迄今仍无意调整政策。
此外，巴西淡水河谷 表示，由于发生污水泄露，已将在新喀里多尼亚(New Caledonia)的镍生产暂停80%，并计划在周五稍晚全部关闭。 该消息令供应忧虑加重。
LME三个月期铜 收报每吨6,745美元，周四收报6,729美元。
实货铜供应紧张的迹象扶助支持期铜价格。LME注册仓库的铜库存降至2008年10月来最低水平。
中国铜市供应仍然紧张，实货铜较上海期交所近月期铜出现巨大溢价，升水为每吨530元人民币，但低于上月底触及的1,570元人民币的峰值。
在LME，现货铜较三个月期铜溢价也反映市场供应吃紧，现货铜较三个期铜周四升水达41美元。
LME期锌 收报2,035美元，周四报2,033美元。期铅 从2,095美元下降至2,085美元。期铝 从1,765美元跌至1,762美元。期锡 报23,150美元，周四报23,200美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。