金属期市：期镍劲涨6%至2012年2月来最高，因供应忧虑

* 巴西淡水河谷称暂停位于新喀里多尼亚的镍矿的营运

* 期镍本年迄今劲涨44%

* 中国国内铜市仍然紧张

路透伦敦5月9日 - 期镍价格周五触及逾两年来最高，因对供应不足的忧虑挥之不去，巴西淡水河谷暂停在新喀里多尼亚的镍矿的营运，令忧虑加重。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 急升6%，至每吨20,500美元的日内高位，此为2012年2月来最高水平。

之后缩减升幅，期镍收报每吨19,905美元，周四收报19,400美元。

期镍价格本年迄今劲涨44%。

印尼实施矿石出口禁令后，期镍价格自1月迄今积累动能。一些市场人士原本预期印尼会放松禁令，但已证实印尼迄今仍无意调整政策。

此外，巴西淡水河谷 表示，由于发生污水泄露，已将在新喀里多尼亚(New Caledonia)的镍生产暂停80%，并计划在周五稍晚全部关闭。 该消息令供应忧虑加重。

LME三个月期铜 收报每吨6,745美元，周四收报6,729美元。

实货铜供应紧张的迹象扶助支持期铜价格。LME注册仓库的铜库存降至2008年10月来最低水平。

中国铜市供应仍然紧张，实货铜较上海期交所近月期铜出现巨大溢价，升水为每吨530元人民币，但低于上月底触及的1,570元人民币的峰值。

在LME，现货铜较三个月期铜溢价也反映市场供应吃紧，现货铜较三个期铜周四升水达41美元。

LME期锌 收报2,035美元，周四报2,033美元。期铅 从2,095美元下降至2,085美元。期铝 从1,765美元跌至1,762美元。期锡 报23,150美元，周四报23,200美元。(完)

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