全球金市：美元上涨令金价下跌，铂金下滑

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 美元大涨，打压金价
* 乌克兰紧张局势和技术性支撑扶助金价
* 对美联储明年升息的忧虑升温
路透纽约/伦敦5月9日 - 金价周五下跌，连续第二周下滑，因美元大涨引发黄金卖盘，且分析师预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能明年升息。
铂金系金属（PGMs）也下跌，因南非最大的铂金矿场部份工人返回工作岗位，为罢工将很快结束带来希望。
乌克兰地缘政治紧张局势升级，支持金价。俄罗斯总统普京飞抵克里米亚，参与庆祝苏联在二次大战中获胜的阅兵活动，这是自克里米亚并入俄罗斯以来，他首次前往克里米亚。
欧元兑美元连续第二日下跌，延续从两年半高位回落的跌势，向金价施压。欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行可能推出更多货币宽松政策。
1746 GMT，现货金 下跌0.1%，报每盎司1,287.38美元。交易员称，在100日移动均线切入位1,287美元提供了强劲支撑，阻止金价进一下跌。
COMEX-6月美国期金 跌0.10美元，收报每盎司1,287.60美元。汤森路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。
本周，金价下挫1%。
现货银 跌0.3%，报每盎司19.08美元。
现货铂金 下挫0.7%，报每盎司1,422.20美元。现货钯金 跌0.2%，报每盎司799美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1287.60 -0.10 0.0 1285.50 1294.50 98,532 COMEX白银期货 19.077 -0.017 -0.1 19.020 19.200 55 COMEX铂金期货 1429.90 -8.20 -0.6 1426.60 1439.50 4,986 COMEX钯金期货 799.75 -4.30 -0.5 798.00 806.25 3,085 现货金 1287.38 -1.62 -0.1 1285.98 1294.40 现货银 19.080 -0.050 -0.3 19.070 19.300 现货铂金 1422.20 -10.20 -0.7 1426.50 1436.30 现货钯金 799.00 -1.50 -0.2 799.50 804.25(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。