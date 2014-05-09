全球金市：美元上涨令金价下跌，铂金下滑

* 美元大涨，打压金价

* 乌克兰紧张局势和技术性支撑扶助金价

* 对美联储明年升息的忧虑升温

路透纽约/伦敦5月9日 - 金价周五下跌，连续第二周下滑，因美元大涨引发黄金卖盘，且分析师预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能明年升息。

铂金系金属（PGMs）也下跌，因南非最大的铂金矿场部份工人返回工作岗位，为罢工将很快结束带来希望。

乌克兰地缘政治紧张局势升级，支持金价。俄罗斯总统普京飞抵克里米亚，参与庆祝苏联在二次大战中获胜的阅兵活动，这是自克里米亚并入俄罗斯以来，他首次前往克里米亚。

欧元兑美元连续第二日下跌，延续从两年半高位回落的跌势，向金价施压。欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行可能推出更多货币宽松政策。

1746 GMT，现货金 下跌0.1%，报每盎司1,287.38美元。交易员称，在100日移动均线切入位1,287美元提供了强劲支撑，阻止金价进一下跌。

COMEX-6月美国期金 跌0.10美元，收报每盎司1,287.60美元。汤森路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。

本周，金价下挫1%。

现货银 跌0.3%，报每盎司19.08美元。

现货铂金 下挫0.7%，报每盎司1,422.20美元。现货钯金 跌0.2%，报每盎司799美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1287.60 -0.10 0.0 1285.50 1294.50 98,532 COMEX白银期货 19.077 -0.017 -0.1 19.020 19.200 55 COMEX铂金期货 1429.90 -8.20 -0.6 1426.60 1439.50 4,986 COMEX钯金期货 799.75 -4.30 -0.5 798.00 806.25 3,085 现货金 1287.38 -1.62 -0.1 1285.98 1294.40 现货银 19.080 -0.050 -0.3 19.070 19.300 现货铂金 1422.20 -10.20 -0.7 1426.50 1436.30 现货钯金 799.00 -1.50 -0.2 799.50 804.25(完)

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