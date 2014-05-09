美国债市：长债下跌，延续上日标售后的跌势

* 长债出现获利了结

* 其他年期公债表现不一

路透纽约5月9日 - 美国公债周五涨跌互见，30年期公债跌势继续拖累市场。上日进行的160亿美元30年期公债标售得标收益率意外高企，拖累同年期公债走低，今日跌势依旧。

30年期公债收益率报3.47%，价格回落23/32。30年期公债近期录得高额回报，因传闻养老基金持续稳定地买入。

一周前，30年期公债收益率 触及去年6月19日来最低3.34%。汤森路透数据显示，长债价格上涨，截至5月2日，收益率年内累计回落了60个基点。

“昨日标售后，我认为30年期公债价格中的一些泡沫破裂。养老基金应该买入，但我们没有看到任何买入迹象，”法国农业信贷银行利率策略部全球主管David Keeble说。

Keeble说，美债受挫，因英债走弱，以及在美国财政部周四标售160亿美元长债后，机构投资者的美债持仓情况发生改变。

“有一些获利了结，”Action Economics董事总经理Kim Rupert说，“30年期公债接近今年最高水平，且昨日的标售结果仍在发酵。昨日的标售结果令人失望。”

周四进行的30年期公债标售得标利率为3.440%。需求逊于近期的标售，表明部份近期买家正在观望，分析师说。

“投标倍数仅为2.09，六次标售均值为2.41(事实上，5月时的标售的投标倍数为2011年来最低)，”Janney Capital Markets分析师Guy LeBas在评论中表示，“看似长债价格最终触及了导致长期公债需求减退的水平。”

30年期公债标售的得标利率为3.440%，较标售前市场水平高出逾2个基点，令30年期公债在其他年期公债上涨或持稳之际，逆势下跌。30年期公债价格周四下跌4/32。

周五，其他年期公债多数几无变动或持平。10年期公债收益率报2.6179%，价格下跌4/32。

-----------------------1828GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (+) 0.383

五年期公债 100-01/32 (-) 1.620

10年期公债 98-31/32 (-05/32) 2.618

30年期公债 98-12/32 (-18/32) 3.463(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]