重温稿-美国股市：道指收在纪录高位，苹果拖累标普500和Nasdaq指数

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
* 据报苹果和Beats Electronics接近达成交易
* IBM扶助道指，动能股上涨
* 道指和标普500指数升0.2%，Nasdaq指数涨0.5%
路透纽约5月9日 - 美国股市道指周五收在纪录高位，受国际商业机器(IBM) 提振，且高增长动能股反弹，扶助三大指数全面攀升。
非必需消费品类股也扶助提振市场，服饰零售商Gap Inc 公布4月销售强劲，且给出的获利预估高于市场预期，股价因此急涨3.3%，报40.52美元。标普非必需消费品 扬升0.6%。
苹果 对标普500指数和Nasdaq指数的拖累最大，两名了解情况的消息人士表示，苹果接近就以32亿美元收购音乐流服务和耳机生产商Beats Electronics达成协议，收购规模将创下苹果并购案的纪录。
一些分析师质疑Beats是否值得这样高的收购价，Beats在9月进行的上一轮筹资时，估值为10亿美元。苹果下挫0.4%，报585.54美元。
动能股上涨，Gilead Sciences Inc 涨1.3%，报79.76美元。Netflix Inc 将其最受欢迎的视频流服务计划每月收费增加1美元后，股价上扬2.1%，报328.55美元。
成交疏落，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有57亿股股票换手，低于本月迄今均值62亿股。
道琼工业指数 收高32.37点，或0.2%，至16,583.34点；标准普尔500指数 收涨2.85点，或0.15%，至1,878.48点；Nasdaq指数 收升20.374点，或0.5%，至4,071.869点。
IBM上涨0.6%，报190.08美元，扶助提振道指收在纪录高位。
本周，道指升0.4%，标准普尔500指数跌0.1%，Nasdaq指数下跌1.3%，此为Nasdaq指数一个月来最大周度百分比跌幅。
医疗保健股攀升，默克 涨0.7%，报55.21美元，此前美国医疗健康监管机构批准默克的一种药物。标普医疗保健类指数 涨0.6%。
纽约证交所上涨股和下跌股比约为17:13，Nasdaq市场则约为17:9。(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 利棣儿；审校 母红)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在