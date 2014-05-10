中国汽车：4月汽车销量同比增8.8%至200.42万辆，环比降7.6%--中汽协

路透北京5月10日 - 中国汽车工业协会最新数据显示，4月中国汽车产销量仍双双保持在200万辆以上水平，同比均增长8.8%，但环比呈现小幅下降。

中汽协网站新闻稿显示，4月汽车产销分别完成206.75万辆和200.42万辆，环比分别下降6.1%和7.6%。

其中，乘用车产销分别完成166.74万辆和160.90万辆，环比分别下降4.6%和5.9%，同比增长11.3%和11.6%；分车型来看，除SUV销量增长外，其余车型产销均比上月有所回落。

而中国品牌乘用车市场份额继续延续去年9月份以来的下降趋势，4月销售59.69万辆，环比下降11.2%、同比增长4.5%；占乘用车销售总量的37.1%，比上年同期下降2.5个百分点。

整个1-4月来看，中国汽车产销分别完成795.3万辆和792.51万辆，同比增长9%和9.1%，较上年同期分别回落4.3和4.1个百分点。

2013年全年中国汽车销售2,198万辆，同比增长13.87%。（完）

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