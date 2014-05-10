中国金融：要下决心整顿金融同业业务和各类理财业务--央行副行长

* 要下决心整顿同业业务和理财业务

* 未来大力推进股权融资和资产证券化

* 金融创新的重点是债券市场

路透北京5月10日 - 中国人民银行副行长刘士余周六表示，要下决心整顿金融同业业务和各类理财业务，否则极易把投资和社会公众导向追逐短期高利、不追求长期回报，对资本市场发展产生极大的溢出效应。

他在清华五道口全球金融论坛上并称，银行业在经济调整“三期”叠加过程中，不良资产比例也在增加；未来要大力推进股权融资和资产证券化，而金融创新的重点还是债券市场。

刘士余举例称，比如公众拿钱到一家银行购买收益率为8%的理财产品，这家银行再加三个百分点，11%走通道，通道的特权机构再加三个百分点，进入实体就到了14%左右。

“这种层层加水，每个环节都扒皮加码的做法直接抬高了实体经济的成本，对劳动生产率的提高是毫无贡献的，而且是会把一个民族、把一个国家的金融体系带入极其带有赌博心态的短期行为，”他说。

他表示，在这种情况下不太会有人拿钱去买股票，因为股市有风险，买这个通道的理财、同业是稳赚不赔的，因为有刚性兑付的存在，但这样的结果是非常糟糕的一个结果。

此前市场一直传称银监会即将下发规范银行同业业务的“9号文”，但迟迟未果。央行此前在2014年中国金融稳定报告称，同业业务快速增长有其客观背景和现实需要，但存在信息不透明等问题，在一定程度上削弱了宏观调控和金融监管效果，存在风险隐患。

刘士余指出，中国当前正处在经济增速换挡期、改革阵痛期和多种前期刺激政策消化期的“三期”叠加阶段，一个明显的阶段性特征就是银行业不良资产比例在增长。

“去年15家上市银行年报显示，累计核销不良资产大概800亿，实际上再考虑一些区域性金融风险问题，那么数得过来的不良资产是1,200个亿，”他说，“如果按3%的利差来算，相当于有4万亿贷款的贷存比差是零，也就是说这4万亿贷款对银行的利润贡献是零。”

他认为，近些年调整直接融资和间接融资比重的效果非常不理想，在某种程度上还是有些恶化，而当融资结构扭曲、或者说股本性融资比例在整个融资的比例始终低于15%的时候，间接融资的风险溢价就会体现在高融资成本上。

“一个健康的经济体系对18%的融资成本应当是厌恶型的，但是我们这个成本居然能出的去，本身说明我们实体的行为有扭曲的现象，”刘士余称。

至于M2(广义货币供应量)跟GDP(国内生产总值)的比值是否有一个安全的区间的问题，他认为，对此并没有明确答案，虽然比例高低跟风险并没有必然的联系，但总体来讲高了总不如低一点好。

**金融创新重点还是债券市场**

刘士余表示，在当前国际市场变幻不定的情况下，国内消费也有特定的阶段性特征，投资可能仍然是关键，而加大铁路和棚改投资很大程度上要依靠金融市场和债券市场，包括下一步的市政债也是依托于债券市场和企业融资结构的调整。

“金融市场创新发展的重点还是债券市场，”他说。

在谈到地方政府债务时，他表示，对当前地方债务和融资平台风险管控问题不能不问青红皂白一概予以妖魔化，“当前大家对地方债务、融资平台风险关注的比较多一点儿，这个问题解决的好还是要靠债券市场的发展。”

针对现在有些上市公司也搞所谓的理财，搞所谓的上下游产业链金融服务，刘士余指出，这非常值得推敲，实际上这种理财就是在放高利贷，跟实体公司本身的行为非常不吻合。

另外，现在有些金融创新实际上是在逃避监管，甚至把存款搬家也当成一种简单的创新，“我觉得对全社会经济金融结构的调整和劳动生产力的提高没有正向贡献的这些创新，可能还是值得思考，”他称。

刘士余并强调，未来应多渠道推进股权融资，提高直接融资比例；而且要大力发展资产证券化。

“如果没有资产证券化，银行的资产负债表会越做越大，企业的资产负债表也会越做越大，这对资本的需求只能水多加面，面多加水，”他说。