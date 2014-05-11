重温稿-中国经济：短期数据不一定说明问题，不会采取大规模刺激--央行行长

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透北京5月10日 - 凤凰网周六援引中国央行行长周小川讲话称，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。
他在出席清华五道口金融论坛期间并称，央行进行逆周期调节都是微调，在目前的情况下，国务院强调宏观调控要有定力；对于市场上有关央行全面下调存款准备金率的传言，他表示不会采取大规模刺激。
周小川指出，对经济形势的判断还是要更准确一些，现在虽有变化，但是得出结论要慎重，短期的数据出来不一定说明问题。
中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。
央行已经在4月下旬将县域农村商业银行和县域农村合作银行的存款准备金率分别调降2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率。但随后出炉的央行一季度货币政策执行报告中个别措辞有变，令全面降准预期升温。
其实，如果从报告本身“下一阶段主要政策思路”这一章节的字面表述上看，今年一季度报告中的口径与去年四季度的几乎完全一样。而在流动性方面，与上期相比政策口径没有任何变化，仍然延续了“保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资合理增长”的老口径。(完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北