中国经济：基本面没有改变，应积极稳妥推进土地流转--国家主席

台湾金融：开发金旗下凯基银取得柜买中心绿色债券资格认可，为业界首批
路透台北4月27日 - 台湾开发金控旗下凯基银行周四称，接获柜台买卖中心出具绿色债券资格认可文件，为台湾首批取得绿色债券资格认可的银行之一。
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平表示，中国经济发展基本面没有改变，要坚持稳中求进工作总基调，继续处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险之间的关系。
他是在河南省考察调研经济社会发展情况时作出上述表示的。
中国广播网周六晚间新闻援引他的话并称，家庭经营和规模经营要统一起来，积极稳妥推进土地流转，加快农业现代化进程。
凤凰网稍早援引中国央行行长周小川讲话称，对经济形势的判断还是要更准确一些，现在虽有变化，但是得出结论要慎重，短期的数据出来不一定说明问题。
中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。
中国国务院总理李克强周四在非洲访问时称，中国经济有坚实基础实现稳定增长，今年有信心、有能力实现7.5%左右的GDP同比增速。（完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透台北4月27日 - 台湾开发金控旗下凯基银行周四称，接获柜台买卖中心出具绿色债券资格认可文件，为台湾首批取得绿色债券资格认可的银行之一。
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。