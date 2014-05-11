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市场报道 | 2014年 5月 11日 星期日 14:08 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货5月6日持仓报告(表)

路透5月9日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年5月6日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(582,430口)

224,992 94,572 60,382 246,228 328,644 531,602 483,598 50,828 98,832

较4月29日变动(未平仓合约：减少28,712口)

-19,859 8,580 -5,545 -749 -30,662 -26,153 -27,627 -2,559 -1,085

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.6 16.2 10.4 42.3 56.4 91.3 83.0 8.7 17.0

各类交易商数量(总计为551家)

153 157 149 127 190 376 425 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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