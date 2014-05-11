CFTC报告：CBOT大豆期货5月6日持仓报告(表)

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透5月9日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年5月6日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(582,430口)
224,992 94,572 60,382 246,228 328,644 531,602 483,598 50,828 98,832
较4月29日变动(未平仓合约：减少28,712口)
-19,859 8,580 -5,545 -749 -30,662 -26,153 -27,627 -2,559 -1,085
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
38.6 16.2 10.4 42.3 56.4 91.3 83.0 8.7 17.0
各类交易商数量(总计为551家)
153 157 149 127 190 376 425 (完)
(整理 王冠中; 审校 白云)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在