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市场报道 | 2014年 5月 11日 星期日 14:08 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货5月6日持仓报告(表)

路透5月9日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年5月6芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(362,059口)

126,700 89,902 57,288 141,857 171,671 325,845 318,861 36,214 43,198

较4月29日变动(未平仓合约：增加5,513口)

1,379 748 2,191 -2,973 1,540 597 4,479 4,916 1,034

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.0 24.8 15.8 39.2 47.4 90.0 88.1 10.0 11.9

各类交易商数量(总计为346家)

109 112 101 70 103 239 262 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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