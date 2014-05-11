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市场报道 | 2014年 5月 11日 星期日 14:07 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货5月6日持仓报告(表)

路透5月9日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年5月6日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,349,953口)

451,148 125,878 210,448 574,906 764,698 1236502 1101024 113,451 248,929

较4月29日变动(未平仓合约：减少14,340口)

863 -2,058 -1,191 -7,026 -7,672 -7,354 -10,921 -6,986 -3,419

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.4 9.3 15.6 42.6 56.6 91.6 81.6 8.4 18.4

各类交易商数量(总计为726家)

172 131 167 216 358 487 577 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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