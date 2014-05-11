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市场报道 | 2014年 5月 11日 星期日 14:07 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货5月6日持仓报告(表)

路透5月9日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年5月6日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(195,428口)

89,507 26,356 16,732 70,505 142,274 176,744 185,362 18,684 10,066

较4月29日变动(未平仓合约：增加15,294口)

5,941 1,522 1,463 6,602 12,195 14,006 15,180 1,288 114

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.8 13.5 8.6 36.1 72.8 90.4 94.8 9.6 5.2

各类交易商数量(总计为272家)

130 55 58 56 66 214 159 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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