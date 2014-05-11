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市场报道 | 2014年 5月 11日 星期日 14:06 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月6日持仓报告(表)

路透5月9日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年5月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,638,412口)

492,901 109,808 503,068 548,848 953,775 1544817 1566651 93,595 71,761

较4月29日变动(未平仓合约：减少13,109口)

-29,117 -9,883 17,920 -851 -21,489 -12,048 -13,452 -1,061 343

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.1 6.7 30.7 33.5 58.2 94.3 95.6 5.7 4.4

各类交易商数量(总计为338家)

121 79 150 90 107 292 279 (完) (整理 王冠中; 审校 白云)
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