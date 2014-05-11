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市场报道 | 2014年 5月 11日 星期日 14:05 BJT

CFTC报告：COMEX期金5月6日持仓报告(表)

路透5月9日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年5月6日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(404,700口)

160,982 63,026 35,948 167,794 278,265 364,724 377,239 39,976 27,461

较4月29日变动(未平仓合约：增加26,608口)

13,213 484 7,713 4,979 18,279 25,905 26,476 703 132

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.8 15.6 8.9 41.5 68.8 90.1 93.2 9.9 6.8

各类交易商数量(总计为267家)

110 77 62 54 57 197 170 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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