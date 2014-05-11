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市场报道 | 2014年 5月 11日 星期日 14:05 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月6日持仓报告(表)

路透5月9日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年5月6日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(142,069口)

40,898 58,351 13,895 74,484 51,816 129,277 124,062 12,792 18,007

较4月29日变动(未平仓合约：增加3,082口)

-1,424 2,148 2,084 2,351 -16 3,011 4,216 71 -1,134

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.8 41.1 9.8 52.4 36.5 91.0 87.3 9.0 12.7

各类交易商数量(总计为238家)

51 113 42 53 50 131 183 (完) (整理 王冠中; 审校 白云)
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