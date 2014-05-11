中国证券：不希望有大量散户进入新三板市场--证监会副主席

路透北京5月11日 - 中国证监会副主席姚刚表示，新三板主要为中小微企业提供资本市场服务平台，这类企业成立时间不长、商业模式不固定，处于产业的不同阶段，风险较高，证监会不希望有大量的散户投资者进入这个市场，因此设立了一定投资者门槛。

和讯网周六援引姚刚在北京举行的清华五道口全球金融论坛上的讲话称，仅靠证券交易所市场达到大幅提升直接融资比重并不现实，中国各类企业有1,400万家，其中只有2,500家可以上市，全球市场情况也是如此。

“在当今电子化交易兴起普及的背景下，过去使用的场内、场外市场的概念已经不甚适合当今电子化交易的市场现状。”姚刚称。

他指出，证券交易所85%的年交易量由散户投资者贡献，流动性、融资效率也较高，同时上市标准也很高。全国股转系统为达不到上市标准、股权转让需求不那么强烈的企业提供资本市场服务。

这类企业经营风险较大，存在大进大出的可能，不适合大量散户投资者投资，因此该市场适用了较高的投资者门槛。正是在此前提下，这个市场的制度才能作出与证券交易所不同的安排。

在定位上，全国股转系统主要是为了创新、创业、成长型中小微企业提供服务，弥补证券交易所的不足，是全国性的交易场所。服务范围扩大至全国后，该市场经历了快速发展，至今已初具规模，截至8日，全国股转系统挂牌企业共740家，总市值达到1,434亿元人民币。

姚刚提到，中小微企业在获得间接融资方面具有天生劣势，但其对资金的需求巨大。资本市场恰恰为PE/VC等寻求高回报的股权投资者提供了对接平台。 他表示，全国股转系统企业纳入非上市公众公司监管范畴，股份可以进行公开转让，从这个意义上说，其与证券交易所市场不存在本质差别。其与沪深交易所的差异主要在于服务对象。

“不宜仅用这个市场的挂牌公司是否转板上市了或者一次融资了多少来判断这个挂牌企业是否成功，”姚刚称，“三板可能圈钱分流主板的资金的说法不正确。”