中国证券：不希望有大量散户进入新三板市场--证监会副主席

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透北京5月11日 - 中国证监会副主席姚刚表示，新三板主要为中小微企业提供资本市场服务平台，这类企业成立时间不长、商业模式不固定，处于产业的不同阶段，风险较高，证监会不希望有大量的散户投资者进入这个市场，因此设立了一定投资者门槛。
和讯网周六援引姚刚在北京举行的清华五道口全球金融论坛上的讲话称，仅靠证券交易所市场达到大幅提升直接融资比重并不现实，中国各类企业有1,400万家，其中只有2,500家可以上市，全球市场情况也是如此。
“在当今电子化交易兴起普及的背景下，过去使用的场内、场外市场的概念已经不甚适合当今电子化交易的市场现状。”姚刚称。
他指出，证券交易所85%的年交易量由散户投资者贡献，流动性、融资效率也较高，同时上市标准也很高。全国股转系统为达不到上市标准、股权转让需求不那么强烈的企业提供资本市场服务。
这类企业经营风险较大，存在大进大出的可能，不适合大量散户投资者投资，因此该市场适用了较高的投资者门槛。正是在此前提下，这个市场的制度才能作出与证券交易所不同的安排。
在定位上，全国股转系统主要是为了创新、创业、成长型中小微企业提供服务，弥补证券交易所的不足，是全国性的交易场所。服务范围扩大至全国后，该市场经历了快速发展，至今已初具规模，截至8日，全国股转系统挂牌企业共740家，总市值达到1,434亿元人民币。
姚刚提到，中小微企业在获得间接融资方面具有天生劣势，但其对资金的需求巨大。资本市场恰恰为PE/VC等寻求高回报的股权投资者提供了对接平台。 他表示，全国股转系统企业纳入非上市公众公司监管范畴，股份可以进行公开转让，从这个意义上说，其与证券交易所市场不存在本质差别。其与沪深交易所的差异主要在于服务对象。
“不宜仅用这个市场的挂牌公司是否转板上市了或者一次融资了多少来判断这个挂牌企业是否成功，”姚刚称，“三板可能圈钱分流主板的资金的说法不正确。”
全国中小企业股份转让系统公司(“新三板”)交易支持平台将分两期上线，5月份上线的一期将支持协议转让、两网及退市公司股票的集合竞价转让等功能；做市转让功能预计将于8月份上线 。（完） (发稿 张晓翀/沈燕；审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北