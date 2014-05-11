全球汇市：5月6日止当周投机客增持美元净空仓--CFTC

路透5月9日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，即便美国4月就业增长意外强劲，但最近一周汇市投机客仍增持美元空头仓位。

5月6日止当周美元净空仓增至约20.3亿美元，前一周为6.86亿美元。

一周前，美国劳工部公布，国内雇主4月招聘了28.8万人，就业增幅为逾两年来最大。

这样强劲的就业数据未能提高对美联储将在未来几个月上调短期利率的预期。相反，乌克兰局势忧虑带动的美国公债避险买盘，将美国指标公债收益率推低至三个月低点，损及美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

5月6日当周 前一周

多头仓位 20,381 13,846

空头仓位 81,109 84,198

净仓位 -60,728 -70,352

欧元(125,000欧元为1口)

5月6日当周 前一周

多头仓位 110,673 102,285

空头仓位 78,122 76,551

净仓位 32,551 25,734

英镑(62,500英镑为1口)

5月6日当周 前一周

多头仓位 83,794 85,913

空头仓位 43,148 41,679

净仓位 40,646 44,234

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

5月6日当周 前一周

多头仓位 25,102 21,960

空头仓位 11,918 8,257

净仓位 13,184 13,703

加元(100,000加元为1口)

5月6日当周 前一周

多头仓位 28,044 30,093

空头仓位 59,644 60,388

净仓位 -31,600 -30,295

澳元(100,000澳元为1口)

5月6日当周 前一周

多头仓位 44,805 50,019

空头仓位 36,168 39,313

净仓位 8,637 10,706

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

5月6日当周 前一周

多头仓位 25,027 22,979

空头仓位 4,334 4,499

净仓位 20,693 18,480

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价