全球汇市：5月6日止当周投机客增持美元净空仓--CFTC

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透5月9日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，即便美国4月就业增长意外强劲，但最近一周汇市投机客仍增持美元空头仓位。
5月6日止当周美元净空仓增至约20.3亿美元，前一周为6.86亿美元。
一周前，美国劳工部公布，国内雇主4月招聘了28.8万人，就业增幅为逾两年来最大。
这样强劲的就业数据未能提高对美联储将在未来几个月上调短期利率的预期。相反，乌克兰局势忧虑带动的美国公债避险买盘，将美国指标公债收益率推低至三个月低点，损及美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
5月6日当周 前一周
多头仓位 20,381 13,846
空头仓位 81,109 84,198
净仓位 -60,728 -70,352
欧元(125,000欧元为1口)
5月6日当周 前一周
多头仓位 110,673 102,285
空头仓位 78,122 76,551
净仓位 32,551 25,734
英镑(62,500英镑为1口)
5月6日当周 前一周
多头仓位 83,794 85,913
空头仓位 43,148 41,679
净仓位 40,646 44,234
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
5月6日当周 前一周
多头仓位 25,102 21,960
空头仓位 11,918 8,257
净仓位 13,184 13,703
加元(100,000加元为1口)
5月6日当周 前一周
多头仓位 28,044 30,093
空头仓位 59,644 60,388
净仓位 -31,600 -30,295
澳元(100,000澳元为1口)
5月6日当周 前一周
多头仓位 44,805 50,019
空头仓位 36,168 39,313
净仓位 8,637 10,706
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
5月6日当周 前一周
多头仓位 25,027 22,979
空头仓位 4,334 4,499
净仓位 20,693 18,480
(完)
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路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北