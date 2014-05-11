东欧情势：普京亲赴克里米亚遭西方谴责，乌亲俄势力公投恐引发全面内战

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透塞瓦斯托波尔5月9日 - 俄总统普京周五在克里米亚被俄吞并后首次飞往当地，并在庆祝苏联二战胜利时宣告称，合并克里米亚让俄罗斯变得更为强大。
在乌克兰东部地区，Mariupol港口中心地区发生的混乱枪战中，至少有七人丧生，数十人受伤。当地的亲俄反叛势力计划周日举行公投，效仿克里米亚脱离乌克兰。
在这场乌克兰政府军与分离份子之间最严重的冲突之一中，乌克兰正慢慢走向爆发内战的边缘。
北约秘书长谴责普京到访克里米亚，并再次质疑普京根本就没有将俄军从乌克兰边境撤离。
亲西方的基辅政府称，普京出访克里米亚，是故意想让危机升级。
普京在观看塞瓦斯托波尔举行的一场阅兵式时说：“还有很多事情要做，但我们将会克服一切困难，因为我们是一起的，这表明我们已变得强大。”
当天稍早，普京在莫斯科主持了多年来最为盛大的胜利日阅兵式。仪式上展现的坦克、飞机和洲际导弹提醒全世界--还有俄罗斯选民--在苏联解体23年后，普京有让俄罗斯重新获得全球影响力的决心。
“苏联人民的刚强意志，他们的无畏与坚忍挽救欧洲脱离了奴役，”普京在红场阅兵式上对军队和老兵发布的讲话中称。
美国称，普京前往克里米亚是挑衅行为，欧盟则表示，普京不应该利用二战纪念活动来炫耀吞并行为，北约秘书长拉斯穆森称普京此行“不恰当”。
乌克兰代理总统Oleksander Turchinov警告东部的亲俄势力，如果他们执意周日举行自治公投，等于跳崖自取灭亡。西方国家担心，这场公投将在乌克兰引发全面内战。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北