东欧情势：普京亲赴克里米亚遭西方谴责，乌亲俄势力公投恐引发全面内战

路透塞瓦斯托波尔5月9日 - 俄总统普京周五在克里米亚被俄吞并后首次飞往当地，并在庆祝苏联二战胜利时宣告称，合并克里米亚让俄罗斯变得更为强大。

在乌克兰东部地区，Mariupol港口中心地区发生的混乱枪战中，至少有七人丧生，数十人受伤。当地的亲俄反叛势力计划周日举行公投，效仿克里米亚脱离乌克兰。

在这场乌克兰政府军与分离份子之间最严重的冲突之一中，乌克兰正慢慢走向爆发内战的边缘。

北约秘书长谴责普京到访克里米亚，并再次质疑普京根本就没有将俄军从乌克兰边境撤离。

亲西方的基辅政府称，普京出访克里米亚，是故意想让危机升级。

普京在观看塞瓦斯托波尔举行的一场阅兵式时说：“还有很多事情要做，但我们将会克服一切困难，因为我们是一起的，这表明我们已变得强大。”

当天稍早，普京在莫斯科主持了多年来最为盛大的胜利日阅兵式。仪式上展现的坦克、飞机和洲际导弹提醒全世界--还有俄罗斯选民--在苏联解体23年后，普京有让俄罗斯重新获得全球影响力的决心。

“苏联人民的刚强意志，他们的无畏与坚忍挽救欧洲脱离了奴役，”普京在红场阅兵式上对军队和老兵发布的讲话中称。

美国称，普京前往克里米亚是挑衅行为，欧盟则表示，普京不应该利用二战纪念活动来炫耀吞并行为，北约秘书长拉斯穆森称普京此行“不恰当”。

乌克兰代理总统Oleksander Turchinov警告东部的亲俄势力，如果他们执意周日举行自治公投，等于跳崖自取灭亡。西方国家担心，这场公投将在乌克兰引发全面内战。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)