中国金融：金融创新要有度，反对无监管自我循环金融证券化--银监会官员

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透北京5月11日 - 中国金融业创新到底是过度还是不足？中国银行业监督管理委员会副主席王兆星表示，中国处在金融创新重新反思重新调整时期，创新固然可以提高活力效率，但也要有度，在法律法规以及高度控制下进行，反对没有监管缺乏透明，使得金融自我循环的金融证券化。
和讯网周六援引王兆星在北京举行的清华五道口全球金融论坛上的讲话称，在诸多不确定的挑战面前，当今的金融监管者承担最重要的历史使命是，维护金融体系安全、维护金融体系稳健、保护存款人利益。
他认为，目前是金融模式重要转型时期，自我创新、循环、膨胀必然造成金融泡沫，进而导致金融危机。必须要回归金融本源和基础功能，即回归到为实体经济服务、可持续发展根本轨道上来。
他指出，监管者需要处理好几层关系：增强银行体系安全与支持实体经济的关系、支持金融创新与维护金融安全关系、 放松金融管制与加强金融监管关系、处理好发挥市场功能与严加市场纪律关系、处理好保护存款人金融消费者与防范金融道德风险关系、处理好单体与金融系统风险关系。
他在谈到保护存款人金融消费的权益与防范金融道德风险的关系时表示，金融危机之后，银监会一个重要的改革就是把保护消费者权益纳入了监管的视野和监管的制度的范围，并已经建立了相关的法律制度，现在一行三会都设立了金融消费者保护局。
“在不久的将来，存款保险也将诞生，这对于维护金融市场的稳定，维护金融市场参与者的信心都非常重要。”王兆星称。（完） (发稿 张晓翀/沈燕; 审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北