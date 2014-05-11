中国期货：中金期交所沪深300期权产品准备充分只待批准--董事长

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透北京5月11日 - 中国金融期货交易所董事长张慎峰周六表示，现在正在仿真的中证500和上证50，以及沪深300期权等几项产品准备得都非常充分，一旦获批就可推出。
和讯网援引他在周末北京举行的清华五道口全球金融论坛上称，在国债期货上，目前只有一个产品就是五年期国债期货，现在产品储备已经储备了，包括关键产品十年期国债期货，还有三年期国债期货，同时研发成功了短期利率期货。
“目前只有一个沪深300，现在正在仿真的有一个中证500和上证50，一是我们的核心超级大盘蓝筹，二是中小板指数，中盘指数。还有一个期权产品，就是沪深300期权，这几项产品准备得都非常充分，可以说万事俱备，只欠批准。”张慎峰称。
他提到，刚刚发布的资本市场新国九条，明确提出发展金融期货市场，配合利率市场化和人民币汇率形成机制改革，适应资本市场的发展需要，逐步丰富推出股指期货、股指期权、股票期权，逐步发展国债期货，进一步完善基于供求关系的国债收益率曲线。
“这几句话给点明了几个重要的任务，第一是配合利率市场化，加快推出利率期货、外汇期货。第二是尽快丰富国债期货。”张慎峰称，从期货服从服务于现货市场，从实体经济和广大投资者避险的需求出发，都需要尽快丰富国债期货的品种。
“我们相信随着金融改革步伐的加快，这些产品的推出也会日益加快。”张慎峰称。
早在20世纪90年代初，中国就已进行过国债期货交易试点，但因可供交割的国债现券数量小于期货的交易规模，导致国债期货投机气氛浓厚、透支、超仓、内幕交易等现象十分严重，最终爆发“327”国债事件，原万国证券公司等机构濒临破产，1995年国债期货试点暂停。而在时隔18年后，2013年9月国债期货终于在中国重装上阵。（完） (发稿 张晓翀/沈燕; 审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北