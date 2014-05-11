中国期货：中金期交所沪深300期权产品准备充分只待批准--董事长

路透北京5月11日 - 中国金融期货交易所董事长张慎峰周六表示，现在正在仿真的中证500和上证50，以及沪深300期权等几项产品准备得都非常充分，一旦获批就可推出。

和讯网援引他在周末北京举行的清华五道口全球金融论坛上称，在国债期货上，目前只有一个产品就是五年期国债期货，现在产品储备已经储备了，包括关键产品十年期国债期货，还有三年期国债期货，同时研发成功了短期利率期货。

“目前只有一个沪深300，现在正在仿真的有一个中证500和上证50，一是我们的核心超级大盘蓝筹，二是中小板指数，中盘指数。还有一个期权产品，就是沪深300期权，这几项产品准备得都非常充分，可以说万事俱备，只欠批准。”张慎峰称。

他提到，刚刚发布的资本市场新国九条，明确提出发展金融期货市场，配合利率市场化和人民币汇率形成机制改革，适应资本市场的发展需要，逐步丰富推出股指期货、股指期权、股票期权，逐步发展国债期货，进一步完善基于供求关系的国债收益率曲线。

“这几句话给点明了几个重要的任务，第一是配合利率市场化，加快推出利率期货、外汇期货。第二是尽快丰富国债期货。”张慎峰称，从期货服从服务于现货市场，从实体经济和广大投资者避险的需求出发，都需要尽快丰富国债期货的品种。

“我们相信随着金融改革步伐的加快，这些产品的推出也会日益加快。”张慎峰称。