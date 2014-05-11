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市场报道 | 2014年 5月 11日 星期日 12:02 BJT

更新版 1-美国经济：3月趸售库存大幅上扬，或将减缓第一季GDP下修幅度

(新增细节和分析师评论)

路透华盛顿5月9日 - 美国3月趸售(批发)库存大幅上扬，可能使第一季经济成长数据下修的幅度减缓，但仍不足以避免经济陷入负成长。

美国商务部周五公布，3月趸售库存较上月增加1.1%，2月上修为增长0.7%。

经济分析师原预期3月库存增幅为0.5%，他们指出3月库存增幅大于政府在上周国内生产总值(GDP)初估数据中的预估。

GDP报告显示，美国第一季经济环比年率为成长0.1%，但之后公布的贸易、建筑支出和工厂库存等数据，令分析师预期本月稍后的GDP修正数据可能下修至萎缩。

“周五的数据可能提振第一季的库存数据，并减缓第一季GDP呈现负成长的幅度，”纽约Miller Tabak的首席经济分析师Anthony Karydakis称。

参看趸售库存相关图表，请点选：link.reuters.com/zek57v

库存是GDP数据调整的重要元素。上周三公布的GDP数据显示，美国第一季商业库存总值874亿美元，较2013年第四季的1,117亿美元大幅减少。

库存数据使得第一季GDP成长率减少了逾0.5个百分点。

根据上周的GDP报告，库存增幅缓慢，再加上异常寒冷的冬季气候，使得第一季GDP环比年率仅为成长0.1%。

美国企业在2013年加快填补库存的脚步，但这些商品最后都囤积在仓库里。由于第一季的需求疲弱，企业向制造商下单的数量也跟着减少。

3月扣除汽车的趸售库存增加1.0%。这项数据会用于计算GDP。

“我们将第一季实质GDP成长率预估由负0.8%上修至负0.6%，”纽约摩根大通的经济分析师Daniel Silver称。

3月趸售销售增长1.4%，2月为增长0.9%。

若维持3月的销售速度，会需要1.18个月才能清空存货，少于2月的1.19个月。(完) (编译 王冠中; 审校 白云)
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