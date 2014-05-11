中国证券：尽快推出创业板再融资方案，当前税收有问题--深交所总经理

路透北京5月11日 - 深圳证券交易所总经理宋丽萍周日表示，创业板IPO的再融资方案，要在近期尽快地推出来，否则会妨碍创业板成立的初衷，而目前该领域还存在着税收瓶颈。

和讯网援引她在北京召开的清华五道口全球金融论坛上的讲话称，创业板当初设立是为了应对金融危机设立的，现在有365家上市公司，1万多亿市值。但离最初的设想还是有很大差距。

“进一步优化创业板的工作有好多工作要做。其中关键是科技人员入股的问题。这是致命的问题，代表着自主创新的研究成果能否快速转化。假如研发的人迟迟落不了地是很难有激励的。”宋丽萍称。

她表示，现在有很多一流的科技成果，但就是转化不出来，就是因为中间缺资本市场作用。因为科研成果主要靠智力，要有相应的回报，没有这项支撑，股权激励政策很难解决。 “这里的一个瓶颈是税收问题解决不了，中国当前的税收还是有问题。在给股权的时候就要收税 。"宋丽萍称。