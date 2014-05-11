中国证券：尽快推出创业板再融资方案，当前税收有问题--深交所总经理

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透北京5月11日 - 深圳证券交易所总经理宋丽萍周日表示，创业板IPO的再融资方案，要在近期尽快地推出来，否则会妨碍创业板成立的初衷，而目前该领域还存在着税收瓶颈。
和讯网援引她在北京召开的清华五道口全球金融论坛上的讲话称，创业板当初设立是为了应对金融危机设立的，现在有365家上市公司，1万多亿市值。但离最初的设想还是有很大差距。
“进一步优化创业板的工作有好多工作要做。其中关键是科技人员入股的问题。这是致命的问题，代表着自主创新的研究成果能否快速转化。假如研发的人迟迟落不了地是很难有激励的。”宋丽萍称。
她表示，现在有很多一流的科技成果，但就是转化不出来，就是因为中间缺资本市场作用。因为科研成果主要靠智力，要有相应的回报，没有这项支撑，股权激励政策很难解决。 “这里的一个瓶颈是税收问题解决不了，中国当前的税收还是有问题。在给股权的时候就要收税 。"宋丽萍称。
中国政府网上周五发布的国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见共九条，包括发展多层次股票市场、规范发展债券市场、培育私募市场、推进期货市场建设以及扩大资本市场开放等，并明确提出到2020年，基本形成结构合理、功能完善、规范透明、稳健高效、开放包容的多层次资本市场体系 。（完） (发稿 张晓翀/沈燕; 审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北