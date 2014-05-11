中国金融：商业银行成经济风险头牌，改革远水不解近渴--专家

路透北京5月11日 - 曾担任过中国央行货币政策委员会委员的清华大学教授李稻葵周日表示，当期中国经济运行最大的风险在商业银行，而目前放宽市场准入、推进利率市场化和建立存款保险制度三项改革，都是短期内不能解渴。

和讯网周日援引他在北京举行的清华五道口全球金融论坛上的讲话称，企业信贷风险加剧，直接反应在商业银行的不良贷款率在上升，而房地产放缓、城投债、影子银行、信托产品、同业拆借的风险将逐渐暴露，对此利率市场化、民营银行准入、存款保险（放心保）制度对此恐怕无解。

他认为，目前商业银行三项改革，是远水不解近渴，短期内成效比较小。利率市场化短期内，不会有地震似效应。银行结构市场占有率很高，市场议价能力很强，存款利率市场不会有重大影响，而存款保险机制短期内只能是负效应。 针对如何解决商业银行的问题？李稻葵建议从三方面入手，包括影子银行阳光化。两年前影子银行可以说是传统金融业务的补充，现在是风险大于补充。要纳入到不良率考核；其次，地方投资平台债券化。在预算法不做大变动的前提下，把城投债转给地方债。再者，资产证券化。而房贷最适合证券化，替代企业证券化。

**房地产进入秋天**

在谈及近期中国的房地产形势时，李稻葵认为中国房地产行业将进入秋天，而不是冬天，中国房地产行业将进入转折期。但它不会出现美国2007年、2008年那样大规模的下降。

他分析称，最主要的原因是中国现在已经有房子的、持有房产的这部分家庭，他们不会像在美国金融危机之前那样被迫抛售，因为中国家庭的杠杆率是很低的，中国人买了房子一般不会抛售。

他认为，影响的是新的增量部分，而增量的部分相信房地产商现在是高度关注这个事情，会调节他们推出新产品的速度。“所以整个房地产行业将进入一个秋天，而不是冬天。”