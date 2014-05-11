中国金融：商业银行成经济风险头牌，改革远水不解近渴--专家

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透北京5月11日 - 曾担任过中国央行货币政策委员会委员的清华大学教授李稻葵周日表示，当期中国经济运行最大的风险在商业银行，而目前放宽市场准入、推进利率市场化和建立存款保险制度三项改革，都是短期内不能解渴。
和讯网周日援引他在北京举行的清华五道口全球金融论坛上的讲话称，企业信贷风险加剧，直接反应在商业银行的不良贷款率在上升，而房地产放缓、城投债、影子银行、信托产品、同业拆借的风险将逐渐暴露，对此利率市场化、民营银行准入、存款保险（放心保）制度对此恐怕无解。
他认为，目前商业银行三项改革，是远水不解近渴，短期内成效比较小。利率市场化短期内，不会有地震似效应。银行结构市场占有率很高，市场议价能力很强，存款利率市场不会有重大影响，而存款保险机制短期内只能是负效应。 针对如何解决商业银行的问题？李稻葵建议从三方面入手，包括影子银行阳光化。两年前影子银行可以说是传统金融业务的补充，现在是风险大于补充。要纳入到不良率考核；其次，地方投资平台债券化。在预算法不做大变动的前提下，把城投债转给地方债。再者，资产证券化。而房贷最适合证券化，替代企业证券化。
**房地产进入秋天**
在谈及近期中国的房地产形势时，李稻葵认为中国房地产行业将进入秋天，而不是冬天，中国房地产行业将进入转折期。但它不会出现美国2007年、2008年那样大规模的下降。
他分析称，最主要的原因是中国现在已经有房子的、持有房产的这部分家庭，他们不会像在美国金融危机之前那样被迫抛售，因为中国家庭的杠杆率是很低的，中国人买了房子一般不会抛售。
他认为，影响的是新的增量部分，而增量的部分相信房地产商现在是高度关注这个事情，会调节他们推出新产品的速度。“所以整个房地产行业将进入一个秋天，而不是冬天。”
近期中国部分地区的房价回落招致一些地方政府对楼市严厉调控政策松绑，亦引发中国楼市是否进入寒冬的担忧 。（完） (发稿 张晓翀/沈燕; 审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北