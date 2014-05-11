全球金融：香港与美国达成打击逃漏税的信息共享协议

路透华盛顿5月9日 - 美国财政部周五表示，根据一项旨在打击美国人海外逃漏税的法律，香港已与美国达成信息共享协议。

海外账户纳税法案(FATCA)要求外国银行、投资基金和保险公司将关于金额超过5万美元的美国人账户信息交给美国国税局。该法案将于7月1日生效。

对于不遵守这项规定的外国企业，他们的美国投资所得将需缴纳30%的预扣税，并有可能不准参与美国资本市场。

这项与香港达成的协议必须在今年底最后确定下来，协议细节暂无法立即获得。

美国已经谈妥了逾60宗类似协议，以帮助金融机构遵守FATCA和他们的本地银行法。

“每达成一项协议，我们都朝杜绝逃漏税和缩小税差的目标更近了一步，”美国财政部负责国际税务事件的副助理部长Robert Stack说。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)