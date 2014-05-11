美国经济：成长力道有多大或许几个月都无法明确--美联储官员洛克哈特

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透迪拜5月11日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周日表示，美国经济第二季有可能开始提速，年增长率有望升向3%，但是否处在可持续的成长轨道上这点可能一段时间内都无法明确。
“美国经济是否确凿无疑地以约3%的增速处在更强劲、更可持续的成长轨道上，这点也许几个月或几个季度都无法明确，”洛克哈特为迪拜一商业活动准备的讲话中称。
他称，4月美国的就业新增趋势非常鼓舞人心。但他不愿意将4月失业率下滑当做证明充分就业正在实现的“确凿证据”。
洛克哈特预计央行购债计划将在2014年10月或12月全面结束，美国经济状况将允许央行在2015年下半年开始升息。并指出，当利率开始调升时，利率正常化将是个渐进的过程。
他还表示，如果市场因为乌俄对峙而持续长期波动，将有连累美国或全球经济的风险。
洛克哈特表示他表达的是个人看法，他今年没有美联储政策委员会的投票权，但他会参与政策讨论。
洛克哈特很接近美联储的决策核心，他的讲话常常能反映核心决策者的看法。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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