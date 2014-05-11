更新版 1-加拿大经济：4月就业岗位意外减少，就业增速落后于美国

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
(新增细节)
路透渥太华5月9日 - 加拿大统计局周五公布的报告显示，加拿大4月就业岗位减少2.89万个，显示出劳动市场的全面颓势。加拿大劳动市场呈现迟滞景况，就业增长速度较美国缓慢。
报告显示，经济成长未达到第二季预期应有的速度，且企业信心仍脆弱。这强化了加拿大央行在2015年下半年前不太可能升息的看法。
“这显示第二季景况可能较我们原先预期的疲弱。这份报告中并没有现出曙光，”道明证券(TD Securities)的资深策略师Mazen Issa称。
就业岗位降幅最大的是住宿和食品服务业，其后为金融业、保险业、地产业和租赁业。所有减少的就业岗位都是全职岗位，而且大多是在民间部门。
市场人士原先预平均预估4月增加1.2万个就业岗位，延续3月大增4.29万个岗位的趋势。
统计局指出，4月失业率持平在6.9%，因参与劳动力的人数减少。就业参与率为66.1%，低于3月的66.2%。
分析师警告称勿因单一月份的数据而太过悲观，暗示春季气候较晚到来，可能让部分雇主延后聘雇计划。此外，魁北克省就业岗位减少3.2万个，可能是个异常现象，或在5月就会出现修正。
尽管如此，统计局的数据显示，去年8月以来就业景况就没有太大的改变。4月的就业成长六个月移动平均值为2,300人，低于3月的9,700人，而截至4月的一年间，就业人数增加0.8%，或14.9万。
“要观察三个月的趋势，才能看清全局。是的，加拿大就业成长在放缓，但情况并不像4月数据所呈现的那么可怕，”BMO Capital Markets资深经济分析师Sal Guatieri称。
参看加拿大就业数据相关图表，请点选：link.reuters.com/zam54t (完) (编译 王冠中; 审校 白云)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在