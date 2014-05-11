更新版 1-加拿大经济：4月就业岗位意外减少，就业增速落后于美国

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路透渥太华5月9日 - 加拿大统计局周五公布的报告显示，加拿大4月就业岗位减少2.89万个，显示出劳动市场的全面颓势。加拿大劳动市场呈现迟滞景况，就业增长速度较美国缓慢。

报告显示，经济成长未达到第二季预期应有的速度，且企业信心仍脆弱。这强化了加拿大央行在2015年下半年前不太可能升息的看法。

“这显示第二季景况可能较我们原先预期的疲弱。这份报告中并没有现出曙光，”道明证券(TD Securities)的资深策略师Mazen Issa称。

就业岗位降幅最大的是住宿和食品服务业，其后为金融业、保险业、地产业和租赁业。所有减少的就业岗位都是全职岗位，而且大多是在民间部门。

市场人士原先预平均预估4月增加1.2万个就业岗位，延续3月大增4.29万个岗位的趋势。

统计局指出，4月失业率持平在6.9%，因参与劳动力的人数减少。就业参与率为66.1%，低于3月的66.2%。

分析师警告称勿因单一月份的数据而太过悲观，暗示春季气候较晚到来，可能让部分雇主延后聘雇计划。此外，魁北克省就业岗位减少3.2万个，可能是个异常现象，或在5月就会出现修正。

尽管如此，统计局的数据显示，去年8月以来就业景况就没有太大的改变。4月的就业成长六个月移动平均值为2,300人，低于3月的9,700人，而截至4月的一年间，就业人数增加0.8%，或14.9万。

“要观察三个月的趋势，才能看清全局。是的，加拿大就业成长在放缓，但情况并不像4月数据所呈现的那么可怕，”BMO Capital Markets资深经济分析师Sal Guatieri称。

参看加拿大就业数据相关图表，请点选：link.reuters.com/zam54t (完) (编译 王冠中; 审校 白云)