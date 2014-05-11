中国金融：2013年末体系内影子银行规模超5万亿--前央行副行长

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透北京5月11日 - 中国人民银行前副行长吴晓灵表示，对中国影子银行的评价应从中性客观角度出发，截至2013年末，中国体系内影子银行规模达51,651亿元人民币，与2012年末的3万多亿规模相比增速显着。
财新网援引她在北京举行的清华大学五道口金融论坛上的讲话称，中国影子银行存在法律关系模糊，市场运作混乱，刚性兑付严重以及有效监管缺乏的四大问题。
“中国以商业银行为主导的金融体系的机构性问题是影子银行发展的内在原因，而应对国际金融危机冲击的中国经济刺激政策提供了外部条件。”吴晓灵称。
中国政府相关部门将影子银行分为三类：1、无牌照、无监管的信用中介机构；2、无牌照、监管不足的信用中介机构；3、有牌照、监管不足或规避监管的业务。
吴晓灵则认为，中国影子银行大致可以分为两类：体系内影子银行，以及体系外影子银行，前者包括了信托在内的有牌照、监管不足的机构与业务，这是中国影子银行的主体。
针对影子银行的规范发展，吴晓灵建议，应明确四方面的内容，规范影子银行的发展，应明确产品功能性质、法律性质、收益和风险的责任，明确是涉及多数人还是少数人的利率来判断是适用严格监管和放松监管。 在监管与展望上，吴晓灵称，中国政府及金融监管部门出台了不少监管政策，已经呈现出不断规范、透明的发展趋势。而规范的影子银行将促进中国金融结构调整，促进直接金融比重的提升。
中国社会科学院金融所的一项研究指出，中国影子银行规模已经超过了GDP的40%。（完） (发稿 张晓翀/沈燕; 审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北