汽车产业：克莱斯勒召回逾78万辆厢型车，处理电动车窗开关过热问题

路透底特律5月9日 - 菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler) 旗下的克莱斯勒周五表示，估计将召回780,477辆厢型车，因传出第三排电动车窗控制开关有过热甚至起火的情况。

克莱斯勒表示，将置换车窗控制开关。该公司指出，并无因该问题造成意外或伤亡的消息，但有36起过热事件，以及未知数量的起火事件。

“部分事件有起火的情况，但大部分都没有，”克莱斯勒发言人Eric Mayne称。“在每起事件中，造成的损坏仅局限于驾驶座车门。”开关位于驾驶座车门上。

该公司表示，因保固维修发现该问题，起因是雨水、雪、洗车或饮料喷溅可能造成短路。

受影响的车型是部分2010年至2014年生产的Dodge Grand Caravan和Chrysler Town & Country厢型车。估计美国销售量为644,850辆，加拿大106,980辆，墨西哥8,009辆，北美以外地区20,638辆。

克莱斯勒亦表示，将召回4,141辆菲亚特500e电动车，更换电源转换模组，避免冷却剂泄漏造成短路和断电。克莱斯勒是菲亚特汽车在美国的配销商。(完) (编译 王冠中; 审校 白云)