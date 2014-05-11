更新版 1-东欧情势：亲俄势力在乌东部举行公投，激起内战和分裂担忧

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
(新增细节)
路透5月11日 - 乌克兰东部地区的亲俄分离势力领导人周日推进自治公投，基辅政府和西方国家都担心这场公投将引发内战和国家分裂。
昨晚在把守最严密的反叛势力阵地--斯拉夫扬斯克周边一电视塔附近爆发冲突。冲突今早甚至还在继续，走向投票站的选民发现，街道上到处可见树枝、轮胎和废机器搭成的路障。
“我希望尽早来。我们所有人都希望在自己的国家生活下去，”在一座大学教学楼投票的20岁学生Zhenya Denyesh说。
在被问及他认为投票后会出现什么情况时，他回答：“依然会是战争。”
西方领导人威胁，如果俄罗斯继续进行在他们看来是破坏乌克兰稳定的行为，将在能源、金融服务和工程等关键领域对俄进行更多制裁。
俄罗斯否认在吞并克里米亚后，在乌东部反叛活动中发挥过任何作用，也否认有将这块地区纳入俄罗斯联邦的野心。
对于一场将决定许多事情的投票而言，这场在卢甘斯克和顿涅茨克的公投显得很仓促。选票上没有安全条款，一些地区的投票站数量很有限，选票到底要选民支持什么也语焉不详。
乌克兰代理总统Oleksander Turchinov周六对东部的亲俄势力称，如果他们想脱离乌克兰，将等于又朝深渊走近了一步。他表示，此举将破坏当地经济，亲俄势力所在的东部地区对乌克兰GDP的贡献占16%。
基辅和西方国家指责俄罗斯策划了这场危机，将乌克兰政府形容为激进反俄国家主义者的人质，并动用特种部队支援反叛势力。
基辅当局认为亲俄反叛势力举行的这次公投是非法的。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北