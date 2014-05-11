中国经济：中国巨额外汇储备实际是国家的一个沉重负担--总理

路透北京5月11日 - 中国总理李克强在肯尼亚表示，对外贸易不平衡状态损害了中国的宏观经济，中国巨额的外汇储备实际上是国家的一个沉重负担。

凤凰网援引李克强与肯尼亚总统共见记者时的讲话称，贸易投资合作是中肯关系发展的重要方面。目前双方贸易确实存在不平衡，中方不仅不追求这种不平衡，而且将努力采取措施予以改善。

“从中国来说，如果整体上贸易不平衡，会给我们宏观经济调控带来极大的压力，我这里也坦率的说，比较多的外汇储备已经是我们很大的负担，因为它要变成本国的基础货币，会影响通货膨胀。”李克强称。 截止今年3月底，中国外汇储备达3.95万亿美元；上周公布的中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增长0.8%，当月贸易顺差184.5亿美元。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)