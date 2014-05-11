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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 06:50 BJT

****日韩经济指标预测--5月12日-5月19日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    5月12日当周
    
    5月11日(日)
    2350  日本银行放贷(较上年同期)                     4月          --       +2.1%
    2350  日本未经季节调整经常账(亿日圆)               3月    盈余3,050  盈余6,127
    
    5月12日(一)
    0500  日本服务业景气判断指数                       4月          --        57.9 
    
    5月13日(二)
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                     4月          --       -4.2% 
              进口物价(较上年同期)                                  --       -4.5%    
    2300  韩国失业率                                   4月          --        3.5% 
    2350  日本企业物价指数(较前月)                     4月        +2.8%       持平    
                          (较上年同期)                            +4.0%      +1.7%  
    
    5月14日(三)
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)               第一季      +1.0%      +0.2%
                          GDP环比年率                             +4.2%      +0.7%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      一周        --     买超708
          外国投资日本股票(亿日圆)                                  --   买超1,959
    
    5月15日(四)
    0500  日本消费者信心指数                           4月          --        37.5
    
    5月16日(五)
    0430  日本工业生产                               3月修正值      --       +0.3%
              产能利用率指数(较前月)                   3月          --       -2.6%  
    
    5月19日当周
    
    5月18日(日)  
    2330 日本路透短观调查                              5月          --         25
    2350 日本机械订单(较上月)                          3月          --      -8.8% 
                     (较上年同期)                                   --     +10.8%  
    
    5月19日(一)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年)               4月          --      -0.5% (完)
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