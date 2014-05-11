日韩经济指标预测--5月12日-5月19日****

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12日当周 5月11日(日) 2350 日本银行放贷(较上年同期) 4月 -- +2.1% 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 3月 盈余3,050 盈余6,127 5月12日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 57.9 5月13日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 4月 -- -4.2% 进口物价(较上年同期) -- -4.5% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.5% 2350 日本企业物价指数(较前月) 4月 +2.8% 持平 (较上年同期) +4.0% +1.7% 5月14日(三) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.0% +0.2% GDP环比年率 +4.2% +0.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超708 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,959 5月15日(四) 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 37.5 5月16日(五) 0430 日本工业生产 3月修正值 -- +0.3% 产能利用率指数(较前月) 3月 -- -2.6% 5月19日当周 5月18日(日) 2330 日本路透短观调查 5月 -- 25 2350 日本机械订单(较上月) 3月 -- -8.8% (较上年同期) -- +10.8% 5月19日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年) 4月 -- -0.5% (完)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北