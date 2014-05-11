《一周经济焦点》投资者试图为全球经济把脉，乌克兰危机阴云罩顶

周二，中国制造业产出和零售销售数据可能趋于稳定，之前公布的数据显示中国近期出口形势改善。

同时，政府还加快铁路和保障性住房建设，并对小企业减税。

在欧洲方面，欧洲央行总裁德拉吉表示，若物价增速持续缓慢，该央行准备在6月采取行动。

投资者预期欧洲央行将调降借款成本。一些人还认为该央行将推出量化宽松举措或印钞以购买债券等资产。

但尽管央行注资举措容易启动，但退出则不太容易。

美联储总裁叶伦最近表示，将联储目前达4.5万亿美元的资产规模降至危机前8,000亿美元的水准，可能需要将近10年的时间。

英国经济也已反弹，部分原因在于央行注资以及利率处于纪录低位。

英国央行总裁卡尼将在周三公布最新经济预估，届时他将试图解释尽管经济强劲成长，该央行也不急于开始撤出经济刺激举措的原因。

“量化宽松政策容易启动，但难以退出，”日本野村总合研究所的Richard Koo表示。