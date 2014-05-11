《一周经济焦点》投资者试图为全球经济把脉，乌克兰危机阴云罩顶

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
周二，中国制造业产出和零售销售数据可能趋于稳定，之前公布的数据显示中国近期出口形势改善。
同时，政府还加快铁路和保障性住房建设，并对小企业减税。
在欧洲方面，欧洲央行总裁德拉吉表示，若物价增速持续缓慢，该央行准备在6月采取行动。
投资者预期欧洲央行将调降借款成本。一些人还认为该央行将推出量化宽松举措或印钞以购买债券等资产。
但尽管央行注资举措容易启动，但退出则不太容易。
美联储总裁叶伦最近表示，将联储目前达4.5万亿美元的资产规模降至危机前8,000亿美元的水准，可能需要将近10年的时间。
英国经济也已反弹，部分原因在于央行注资以及利率处于纪录低位。
英国央行总裁卡尼将在周三公布最新经济预估，届时他将试图解释尽管经济强劲成长，该央行也不急于开始撤出经济刺激举措的原因。
“量化宽松政策容易启动，但难以退出，”日本野村总合研究所的Richard Koo表示。
“市场已经对量化宽松上瘾。我希望大家更加认识到退出量化宽松的代价。推出过程会非常混乱。”(完) (编译/审校 郑茵/李爽/徐文焰/白云)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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